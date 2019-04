Defect aan vliegtuig houdt 185 Belgen 24 uur langer dan gepland in Egypte: “Een extra dagje verlof”

Door een defect aan hun vliegtuig zitten 185 Belgen al een dag langer dan gepland vast in Egypte. Ze brachten de nacht door in een vijfsterrenhotel en vliegen maandagavond terug naar huis. “Het is hier allemaal prima geregeld”, zegt Martine Buysse, een van de passagiers. “Wij zien het als een extra dagje verlof.”

Het gezelschap van 185 mensen zou zondagavond terug naar huis vertrekken vanop de luchthaven van Marsa Alam. Maar toen ze rond 16.30 uur op het vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Tui waren gestapt, bleek er een defect te zijn aan de motor van het vliegtuig. “We hebben een uur lang op dat vliegtuig gezeten”, zegt Martine Buysse. “De piloot heeft omgeroepen dat er een probleem was, en even later ook dat ze het niet opgelost gekregen.”

Buysse en de 184 andere inzittenden werden weer van het vliegtuig geleid. “Weer de douane door en dan onze bagage weer gaan halen. Ondertussen werden we heel goed geïnformeerd door mensen van Tui. Uiteindelijk werden we met een bus naar een vijfsterrenhotel gebracht, op zo’n 10 minuten rijden. We vroegen ons af hoe ze zo snel slaapplaats konden voorzien voor zoveel mensen, maar dat ging probleemloos. Rond 21 uur kregen we allemaal een kamer en dan hebben we de nacht er doorgebracht. Het is hier chique, hoor (lacht). Ik zie het als een extra dagje verlof.”

Rond 14.30 uur maandag, bijna 24 uur nadat hun vlucht eigenlijk zou vertrekken, kwam het verlossende nieuws: het vliegtuig vertrekt rond 18.40 uur met de 185 passagiers. “Alle lof voor Tui, ze hebben dat hier goed geregeld. En nu hopen dat het vliegtuig vertrekt.”