Het contrast is (alweer) gigantisch: één topper in Play-off 1 lokt meer toeschouwers dan alle wedstrijden in Play-off 2 samen

We zijn één speeldag ver in de play-offs van de Jupiler Pro League en meteen is duidelijk geworden dat er weer een gigantisch verschil zit op het aantal toeschouwers in Play-off 1 en Play-off 2.

Het is ondertussen jaarlijkse kost. Iedereen wil dolgraag Play-off 1 spelen en wie daarnaast valt, heeft het moeilijk om het stadion te vullen voor de wedstrijden in Play-off 2. Dit is tijdens het seizoen 2018-2019 niet anders. Een topper in Play-off 1 werd op de eerste speeldag talrijker bijgewoond dan alle wedstrijden in Play-off 2 samen.

PLAY-OFF 1 (match, toeschouwers, capaciteit)

Standard - Antwerp: 25.443 (27.670)

Genk - Anderlecht: 20.780 (23.718)

Club Brugge - AA Gent: 25.423 (28.415)

Totaal = 71.646 toeschouwers (op 79.803 of 89,8 procent)

PLAY-OFF 2

2A

KV Oostende - Eupen: 2.568 (8.432)

STVV - Charleroi: 3.000 (14.600)

Westerlo - Beerschot Wilrijk: 1.500 (8.035)

2B

Zulte Waregem - Waasland-Beveren: 4.604 (12.250)

Union - Cercle Brugge: 2.300 (8.000)

KV Kortrijk - Moeskroen: 4.150 (9.399)

Totaal = 18.122 (op 60.716 of 29,8 procent)