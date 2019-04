Verdacht pakket in Gentse studentenbuurt: 3.500 mensen geëvacueerd

Gent - In Gent zijn maandagnamiddag ongeveer 3.500 mensen geëvacueerd uit de gebouwen van de UGent en HoGent na de ontdekking van een verdachte koffer in de Ledeganckstraat. Dat meldt de Gentse lokale politie.

Een valies op wielen zonder eigenaar. Dat zag een student maandagmiddag in de Ledeganckstraat. Om zeker geen risico te nemen belde de student de politie. “We beschouwen het als een verdacht pakket en hebben uit voorzorg zowel de universiteit als de hogeschool geëvacueerd”, zegt de lokale politie.

Foto: rr

De evacuatie verliep zonder problemen en de ontmijningsdienst DOVO is aangekomen om de koffer te onderzoeken, zegt de lokale politie.

Stephanie Huyghe, studente leerkracht lager onderwijzers, zag de koffer maandagochtend al liggen. “Ik heb ze om kwart na acht al gezien. Ik heb ze zelfs eens opengedaan. Er is al op geschopt door studenten. Het leek me ongevaarlijk. Het is zo’n koffer die je als handbagage mee mag nemen in het vliegtuig.”