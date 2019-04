Paul van EuroMillions achterna: maak kennis met ‘mevrouw Win For Life’

Vragen of u Paul van EuroMillions kent, is overbodig. De man is uitgegroeid tot het gezicht van het populaire kansspel. De Nationale Loterij wil die geslaagde promotiecampagne nu herhalen met een ander gezicht. Maak kennis met Mevrouw Win For Life.

Paul van EuroMillions. Foto: nationale loterij

“Ze is een heel gewone vrouw”, zegt Jean-François Mahieu. De woordvoerder van de Nationale Loterij beschrijft Mevrouw Win For Life, die bewust geen naam kreeg, als een heel doorsnee vrouw zoals we er allemaal meerderen kennen. “Het is geen mannequin. Ze krijgt ook geen naam van ons, zoals Paul van EuroMillions er eerst ook geen had. Die is er pas na enkele jaren gekomen.”

LEES OOK. Is Paul, het gezicht van EuroMillions, écht zo schandalig rijk?

De nieuwe aanwinst van de Nationale Loterij is een Vlaamse actrice uit het Antwerpse - ze wil anoniem blijven - maar is vanaf maandag wel alomtegenwoordig op radio en televisie. In de eerste spot koopt ze op vakantie in Bangkok een tuktuk, maar dan een grote in plaats van een kleine als souvenir. Omdat het eraf kan.

Ze is het gezicht van de nieuwe campagne van Win for life, nog steeds het meest populaire kansspel in ons land. “Met die campagne gaan we terug naar onze roots”, zegt Mahieu. “De nieuwe slagzin wordt zoals vroeger weer Chill for life. Dat is waar we met Win for life voor willen staan: een kansspel voor iedereen met een normaal leven, die zich dankzij het spel net dat beetje extra kan veroorloven.”

Win for life bestaat dit jaar 20 jaar. In totaal hebben al 600 mensen de hoofdprijs van 2.000 euro per maand gewonnen.