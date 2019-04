Voetgangersbond furieus na ongeval in Koekelberg: “Sommige politici hebben bloed aan hun handen”

Koekelberg - De Voetgangersbeweging is uiterst verontwaardigd over de gang van zaken na het dodelijke ongeval gisteren in Koekelberg. Een 30-jarige vrouw liet er het leven nadat een 19-jarige automobilist zwaar in de fout ging en twee aan het zebrapad wachtende wagens rechts over het fietspad voorbij stak. Slechts enkele uren later was de dader alweer op vrije voeten.

De jonge chauffeur stak langs rechts twee auto’s voorbij aan het zebrapad langs de Jetselaan in Koekelberg. De voertuigen waren gestopt om een vrouw te laten oversteken. De jonge chauffeur had daarbij de voetganger niet gezien en reed haar aan. Het slachtoffer stierf ter plaatse. De jongeman legde een negatieve alcohol- en drugstest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken maar hij kon na verhoor gewoon naar huis.

“Onaanvaardbaar”, zegt Tom Dhollander van de Voetgangersbond. “Als je op deze manier een dodelijk ongeval veroorzaakt, mag het geen verzachtende omstandigheid zijn dat je niet onder invloed bent of dat je niet eerder een ongeval hebt gehad. Dat je aangeslagen bent, zou er nog aan moeten ontbreken, je hebt net iemand van het leven beroofd.”

Laf

“Als politici het niet de moeite vinden om te investeren in voetgangersveiligheid, waarom zouden burgers er dan rekening mee houden. Waar zitten de politici die de vrijheid van de auto zo weinig mogelijk willen beknotten nu met hun reactie op dit ongeval? Ze hebben de mond vol van veiligheid, totdat er een auto aan de oorzaak ligt. Mocht gisteren iemand met een wapen hebben rondgelopen in Brussel - zelfs zonder de intentie te schieten -, dan stonden hun sociale media-kanalen nu roodgloeiend. Dat zij nu niets van zich laten horen, is laf. Het zijn deze mensen die bloed aan de handen hebben. Het bloed van het volgende slachtoffer dat in gelijkaardige omstandigheden om het leven zal komen”, reageert de organisatie scherp.

De Voetgangersbeweging wijst erop dat investeren in voetgangersvriendelijke verkeersinfrastructuur en publieke ruimte leidt tot minder ongevallen en een meerwaarde is voor de gehele samenleving.

”België is het op twee na gevaarlijkste Europese land voor voetgangers. Eén op de vier dodelijke verkeersslachtoffers in Vlaanderen is een voetganger of fietser. En toch lijkt die boodschap maar niet door te dringen. Hoeveel slachtoffers moeten er vallen om politiek en justitie wakker te schudden?”

Nultolerantie

Burgemeester van Koekelberg Ahmed Laaouej (PS) kondigde zegt dat hij een nultolerantie verwacht voor dit soort wegpiraten. Hij geeft de politiezone West de opdracht om meer controles uit te voeren.

Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) laat via zijn woordvoerder weten dat er paaltjes komen langs het fietspad en dat de oversteekplaats wordt verkort. Maar die beslissing was al voor het ongeval genomen, zo luidt het.