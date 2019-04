Treinbegeleidster spelt klimaatbetogers de les over Anuna De Wever

Voormalig minister Magda Aelvoet (Groen) was op weg naar de klimaatbetoging zondag, toen de treinbegeleidster plots Anuna De Wever op haar plaats wou zetten. Ongepast, vindt ook de NMBS.

Treinreizigers die zondag vanuit Leuven naar de klimaatmars in Brussel spoorden, keken verrast op toen de treinbegeleidster graag even kwijt wou wat ze van de klimaatbetogingen en Anuna De Wever vond.

‘Ik stapte rond 10 uur in de trein en toen was het nog vrij rustig in de coupé’, blikt Aelvoet terug. ‘Tot de begeleidster binnenstapte. Zonder aanleiding begon ze te vragen wie er op weg was naar de betoging. Niemand reageerde, maar ze stak vervolgens een kort relaas af dat diegenen dan ook de auto definitief aan de kant moeten zetten en niet meer net als Anuna mogen vliegen. Ik was net als de andere reizigers eerst wat verbouwereerd en heb uiteindelijk toch gereageerd door te zeggen dat ik mijn auto heb weggedaan.’

‘Het was wat bevreemdend omdat we uitgerekend gebruik maakten van het openbaar vervoer. Bovendien, een treinbegeleidster moet juist in opdracht van de overheid de rit zo comfortabel mogelijk laten verlopen.’

Na het voorval kreeg Aelvoet naar eigen zeggen bijval van andere passagiers. Uit onvrede heeft ze ’s avonds besloten een klacht in te dienen bij de NMBS en heeft ze deze gedeeld op Facebook.

NMBS-woordvoerder Bart Crols laat weten dat het gedrag zoals door Aelvoet omschreven onaanvaardbaar is. Het is volgens hem niet aan een medewerker om te oordelen over de reisintenties van een klant. De NMBS probeert nu te achterhalen wie de betrokken begeleidster was en zal haar om uitleg vragen.