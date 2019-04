Haar bromfiets werd nog teruggevonden, maar Marjo is al 44 jaar spoorloos. Nu hoopt de politie op een doorbraak

Op 2 september 1975 reed Marjo Winkens (17) met een bromfiets van een kermis terug naar haar huis in Beesel, op zo’n 20 kilometer van de Belgische grens. Ze is er nooit gearriveerd. Vandaag bijna 44 jaar later zet de politie een nieuwe zoektocht op, na een “zeer serieuze tip” op de Cold Case-lijn. Al bleef die tip wel bijna twee jaar lang ‘zeer serieus’ op de plank liggen.