Voorpost ontkent betrokkenheid bij racistische borden in Lommel

Lommel - De extreemrechtse organisatie Voorpost ontkent elke betrokkenheid bij de plaatsing van 41 borden met de racistische boodschap “opgepast voor overstekende illegalen” in Lommel. Volgens het Lommelse stadsbestuur werden de borden door actievoerders van Voorpost geplaatst.

De borden werden zondagvoormiddag verwijderd door de politie. In de buurt van de borden werden op verschillende gebouwen en verkeersborden ook Voorpost-stickers aangetroffen. Het stadsbestuur veroordeelt de actie en heeft al klacht tegen onbekenden ingediend, maar kijkt vooral in de richting van Voorpost.

De extreemrechtse organisatie benadrukt dat ze niet verantwoordelijk is voor de actie. “Het is een beetje schandalig dat ze direct met de beschuldigende vinger naar Voorpost wijzen. We hebben het nieuws zelf zondag via de radio vernomen. Wij waren niet op de hoogte van de actie en iedere actie van Voorpost eisen we ook op”, zegt Nick van Mieghem, actieverantwoordelijke van Voorpost.

De organisatie betreurt de uitspraken van het stadsbestuur. “De burgemeester is laag gevallen als hij dat zomaar zegt omdat ze in de buurt zelfklevers gevonden hebben. Als de straten vol met CD&V-stickers hangen, is het dan ook de burgemeester en zijn partij die daarvoor verantwoordelijk zijn? Ik zou zo’n uitspraak nooit gedaan hebben”, aldus Van Mieghem.

Over de actie zelf wil Voorpost zich niet uitlaten. “Het is niet aan Voorpost om ons daarover uit te spreken. Ik laat dat in het midden”, stelt Van Mieghem, die verdere stappen voorlopig uitsluit. “Dat is nog altijd niet aan de orde. Als men ons echt officieel beschuldigt zonder bewijs, dan zullen we wel reageren.”