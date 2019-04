Bende huurde loodsen om cannabis te kweken

Temse / Lubbeek / Wetteren - De correctionele rechtbank van Leuven heeft drie mannen veroordeeld tot celstraffen tot twee jaar effectief voor het runnen van cannabisplantages in loodsen. De kweekruimtes in gehuurde panden werden opgedoekt na huiszoekingen.

Mohamed B., Hossain E.B. en Brahim B. werden onder meer vervolgd voor de teelt van cannabisplanten in een loods in Lubbeek in Vlaams-Brabant. Tussen oktober 2015 en mei 2016 kweekten ze daar 1.611 hennepplanten. Op een appartement in het Oost-Vlaamse Temse runden ze tussen maart 2016 en februari 2017 een plantage met 345 planten. In gehuurde loodsen in Wetteren en Lier hadden ze voorbereidingen getroffen voor de installering van nog twee cannabisplantages. Het pand in Lier werd gehuurd onder een valse naam.

Speurders vielen op 5 mei 2016 de loods in Lubbeek binnen. Ze troffen er twee kweekruimtes aan met 797 en 814 planten. De groei werd ondersteund door 95 lampen van telkens 600 watt. De elektriciteit werd afgetapt. Daags nadien verbraken de beklaagden de verzegeling van het pand door de toegangsdeur te forceren.

Brahim B. kreeg voor zijn aandeel in de feiten twee jaar cel en een boete van 9.000 euro. Mohamed B. werd veroordeeld tot achttien maanden effectief en een boete van 6.000 euro. Hossain E.B. kwam weg met een werkstraf van 250 uur.