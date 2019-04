Gezin al voor de zesde keer getroffen door brand: “En we trekken al elke nacht alle stekkers uit”

Die ene keer sloeg de kruimeldief tilt, dan had de Senseo een kortsluiting of vatte een oververhitte stofzuiger vuur. En afgelopen weekend brak er opnieuw brand uit ten huize Vandemoortele in Bavikhove. “De zesde keer in twintig jaar tijd”, zegt vader Koen (51). “Het mag stilaan stoppen. Neen, het moet. We snappen er niets van. Elke nacht trekken we alle stekkers uit. En dan gebeurt het toch opnieuw.”

Koen woont samen met zijn vrouw Faride Derycke (49) en hun kinderen Ellen (17), Lotte (13) en Yanis (11) al 28 jaar in de woning. Vier andere kinderen zijn reeds het huis uit. Twintig jaar geleden was de eerste brand. Daarna volgde er om de zoveel tijd nog één. Een rode draad? Vaak ging het om een elektrisch toestel. Maar na de laatste brand werd de elektriciteit nog volledig vernieuwd en gekeurd. Overal hangen er ook rookmelders. Maar het mocht afgelopen zaterdag niet zijn. Om een nog onbekende reden brak er opnieuw brand uit. Gelukkig raakte niemand gewond. Net zoals de vorige keren. “Dat is het enige wat ons rechthoudt en hoop geeft: dat we nog niemand zijn verloren. We trekken ons daaraan op”, klinkt het.

Al zakte de moed hen de afgelopen dagen wel opnieuw in de schoenen. “Telkens opnieuw beginnen is niet evident”, zegt Koen. “Onze woning is al vier keer onbewoonbaar verklaard. Telkens die materiële schade. Gelukkig hebben we de verzekering. Maar er is ook de morele schade. Wanneer ik ’s nachts een onverwachte telefoon krijg, denk ik direct: toch niet opnieuw?” Het gezin heeft ook last van achterklap. “De mensen zeggen zoveel. Dat het huis behekst is, bijvoorbeeld. Dat is nonsens, we hebben gewoon elke keer pech.”

De Leuvense Brandweerman en veiligheidsadviseur Tim Renders maakte in zijn carrière nog nooit mee dat er zo vaak brand uitbrak in een en dezelfde woning. “Dit is zeer ongelukkig toeval. Maar het is wel een bewijs dat het altijd kan gebeuren. Zelfs bij mensen die opletten én hun elektriciteit lieten keuren. Ikzelf heb ook een rookmelder geplaatst naast mijn zekeringkast. Terwijl die nochtans correct geïnstalleerd is, maar je weet maar nooit. Alles wat onder stroom staat, houdt enig risico in.”

Volgens de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen Assuralia zijn er jaarlijks in ons land een 110.000 à 120.000 woningbranden. Ruim 300 per dag dus en het aantal blijft al jaren gelijk. “Terwijl er nochtans minder mensen roken en dat risico alvast afgenomen is”, zegt woordvoerder Wauthier Robyns. “Maar langs de andere kant komen er elk jaar nieuwe technologische snufjes bij die in het stopcontact moeten en op hun beurt een extra risico vormen.”