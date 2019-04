De ‘onoverwinnelijke’ Erdogan krijgt zware klappen bij lokale verkiezingen ... en de reden is gewoon te koop op de markt

Recip Erdogan leek immuun voor verlies. Tot zondag. Bij de lokale verkiezingen kreeg hij een paar fikse tikken om de oren. Als de uitslag in Istanboel bevestigd wordt, zijn zes van de tien grootste steden in handen van oppositie. Niets leek Erdogan te deren: geen vluchtelingencrisis, geen terreurgolf, zelfs geen staatsgreep.Wat is er nu dan aan de hand?