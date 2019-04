Basisploeg Genk vijf keer meer waard van die van Antwerp, verschil tussen Club Brugge en Anderlecht is 25 miljoen euro

It’s all about the money. Dat klopt, zeker in Play-off 1. RC Genk heeft - volgens de gespecialiseerde website transfermarkt - de duurste basisploeg. De Genkse elf die vorig weekend aan de aftrap kwamen tegen Anderlecht zijn samen 75 miljoen waard en staan los op kop. Het huidige klassement in PO1 is eigenlijk gelijk aan het financiële klassement. Genk is bijna 5 keer duurder dan Antwerp, dat zesde staat. Wat ook opvalt is dat Anderlecht bijlange niet de waardevolste ploeg heeft: 45,2 miljoen.

De duurste speler in Play-off 1 is trouwens Wesley Moraes van Club Brugge met een geschatte prijs van 18 miljoen euro. Genk heeft dan weer de meeste goudhaantjes met Berge (17 miljoen), Trossard, (14 miljoen), Malinovskyi (10 miljoen) en Maehle 8 miljoen. De goedkoopste basisspeler in deze play-offs is Jelle Van Damme van Antwerp met 0,3 miljoen.

Anderlecht heeft weinig financiële kleppers. Hun duurste speler is Yannick Bolasie (14 miljoen), maar die is eigendom van Everton. Marc Coucke heeft dus nog werk aan de winkel als hij zijn spelers later ten gelde wil brengen.