Hein Vanhaezebrouck rekent af met Anderlecht en Marc Coucke: “Nog steeds niet volledig uitbetaald”

Hein Vanhaezebrouck heeft keihard uitgehaald naar Anderlecht en zijn voorzitter Marc Coucke. Volgens HVH heeft paars-wit zijn volledige ontslagvergoeding - naar verluidt zo’n 1,5 miljoen euro - ondanks verschillende aanmaningen van zijn advocaat nog steeds niet betaald.

Vanhaezebrouck toonde zich zeer ontevreden over de manier waarop zijn ontslag in de hoofdstad wordt afgehandeld. De trainer die AA Gent voor het eerst in zijn bestaan kampioen van België maakte, werd op 16 december van vorig jaar aan de deur gezet in Brussel. Maar zijn ontslagvergoeding heeft hij nog altijd niet volledig ontvangen. “In tegenstelling tot wat zij telkens weer laten uitschijnen, ben ik nog steeds niet volledig uitbetaald. Ondanks verschillende aanmaningen van mijn advocaat”, stelt hij.

Vanhaezebrouck wordt wel vertegenwoordigd door Mogi Bayat, iemand die in het Astridpark niet meer welkom is sinds het uitbreken van operatie Propere Handen. De communicatie met paars-wit verloopt om die reden vooral via advocaat Jean-Philippe Mayence. Nadat Anderlecht niet reageerde op verschillende aanmaningen, besloot die midden februari de zaak aan te kaarten bij de licentiecommissie van het Belgische voetbal.

Heeft Anderlecht gelogen tegen de voetbalbond?

Volgens Vanhaezebrouck vertelde paars-wit toen aan de licentiecommissie dat het een minnelijke schikking had getroffen met zijn ex-trainer, maar is dat niet waar. “Mayence heeft het gevoel dat Anderlecht alles op de lange baan probeert te schuiven”, klinkt het bij Vanhaezebrouck.

Een venijnige Vanhaezebrouck noemde zich ook slachtoffer van de transferpolitiek van Anderlecht en alles wat er gebeurde sinds de overname van de club. “Ik had gehoopt hier twee à drie jaar goed te kunnen werken alvorens eventueel de stap naar het buitenland te zetten, maar nu is de perceptie helemaal gekanteld en zijn Leko en Clement hotter dan Vanhaezebrouck”, aldus de voormalige T1 van Anderlecht.

Coucke in de kleedkamer

Tot slot was er nog een stevige sneer naar voorzitter Marc Coucke. “Als je ziet dat je voorzitter tijdens de rust komt zeggen dat ze dichter tegen hun man moeten spelen of meer in duel moeten gaan… dan zakt je broek af. Dat is onvoorstelbaar”, aldus Vanhaezebrouck bij Sporza.

“Ik zag in de week nog een interview met een voorzitter die ze vergeleken met die van FC De Kampioenen, maar je verwacht niet dat zoiets bij Anderlecht gebeurt. Ik ben blij dat mijn assistenten mij rustig gehouden hebben, maar uiteindelijk is dit nefast naar je groep toe.”

