Lommel keert zich af van haataffiches tegen illegalen, maar onrust blijft: “Vroeger bleef mijn deur dag en nacht los, nu doe ik ze soms vast”

Lommel -

De affiches van verkeersborden die waarschuwen voor overstekende illegalen kunnen op weinig begrip rekenen in Lommel. Het is waar: er zijn wrijvingen geweest met de asielzoekers in Parelstrand. Er zijn er die wifi aftapten van buurtbewoners, er worden in winkels zakken chips halfleeggegeten en achtergelaten, en er zijn middenstanders die zich vast wapenen met pepperspray. Maar haataffiches?