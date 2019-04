Zieke puppy sterft negen dagen na aankoop: dierenspeciaalzaak moet van vrederechter alle kosten betalen

Asse / Lennik - Het was een verjaardagscadeau van haar voor hem. Maar twee dagen na zijn verjaardag werd hun American Staffordshire terriër ziek. Ernstig ziek. Negen dagen later stierf de puppy. De vrederechter heeft dierenspeciaalzaak Animal Express in Zellik (Asse) nu veroordeeld tot het betalen van alle kosten. Ook al stond in het contract van de dierenhandel dat de terugbetaling in dergelijke gevallen geplafonneerd was tot 30 procent van de aankoopprijs.

“Het is vrij uniek dat mensen naar de rechter stappen om een schadevergoeding te eisen voor een overleden huisdier. Maar het is meteen ook een belangrijk precedent. Misschien zullen andere mensen die een zieke hond kochten bij een broodfokker het voorbeeld nu volgen”, zegt advocaat Anthony Godfroid.

Het koppel uit Lennik (Vlaams-Brabant) kocht in 2015 een American Staffordshire terrier. Kostprijs: meer dan 1.000 euro voor een puppy met stamboom. Een verjaardagscadeau. Maar na twee dagen werd het diertje erg ziek. Meer dan 800 euro aan dierenartskosten maakten ze in een wijk tijd, maar de puppy kon niet meer gered worden.

Animal Express wilde, zoals in het contract stond, dertig procent van de aankoopprijs terugbetalen. Maar geen dierenartskosten. Omdat ze niet naar de vaste dierenarts van de dierenwinkel waren gegaan, volgens de uitbaters.

Het koppel liet het daar niet bij.

In 2017 oordeelde de vrederechter in Asse dat Animal Express alle kosten moest betalen van de dierenarts maar ook de volledige aankoopsom moet teruggeven. Maar in Cassatie werd het vonnis vernietigd wegens onvoldoende gemotiveerd.

Stamboom

Nu heeft het vredegerecht in Vilvoorde een nieuwe uitspraak gedaan. “Animal Express moet de overige 70 procent van de aankoopprijs van de puppy wel degelijk betalen. En verder ook alle dierenartskosten, plus 150 euro morele schadevergoeding”, zegt advocaat Anthony Godfroid aan Nieuwsblad.be. “Dat is niet eens overdreven. Omdat ze de hond sowieso te duur betaalden. Want hij had geen Belgische stamboom.”

Animal Express zegt dat ze zich aan de verkoopovereenkomst gehouden hebben maar dat ze de uitspraak van de vrederechter zullen respecteren. “Al moeten we eerst met onze raadsman overleggen”, klinkt het.

Volgens meester Godfroid is de garantie die de dierenspeciaalzaak geeft niet in overeenstemming met de wet op de consumentenbescherming. Wie een hond koopt heeft twee jaar garantie.