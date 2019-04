Bijna 45.000 Belgen rijden rond met gepersonaliseerde nummerplaat

Brussel - In België hebben 44.900 auto’s een gepersonaliseerde nummerplaat, goed voor 0,85 procent van het wagenpark. Sinds de invoering van de soepelere regels in 2014 kwamen er 23.563 stuks bij die de schatkist 26,2 miljoen euro opbrachten. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Veli Yüksel opvroeg bij minister van mobiliteit François Bellot.

Sinds april 2014 zijn de regels voor gepersonaliseerde kentekenplaten versoepeld. Terwijl daarvoor dergelijke platen moesten beginnen met het cijfer 9, gevolgd door drie letters en dan nog eens drie cijfers naar keuze, vielen de meeste beperkingen toen weg. Enkel gepersonaliseerde combinaties die uitsluitend uit cijfers bestaan, zijn niet toegelaten.

De kostprijs van een gepersonaliseerde nummerplaat bleef aanvankelijk ongewijzigd op 1.000 euro, maar wegens het succes besliste de federale regering in december 2015 om het bedrag op te trekken tot 2.000 euro. Dat leidde tot een gigantische terugval: terwijl tot november 2015 nog maandelijks gemiddeld 546 gepersonaliseerde nummerplaten werden aangevraagd, waren er dat na de verdubbeling van de prijs gemiddeld nog maar 141 per maand in 2016 en 2017. “De staatskas zag de inkomsten toen halveren van 6,4 miljoen euro in 2015 naar 3,3 miljoen euro in 2017”, zegt Yüksel.

Daarom schroefde de federale regering in december 2017 de prijs weer terug tot 1.000 euro. De beslissing wierp meteen zijn vruchten af. Vorig jaar werden in totaal 6.008 gepersonaliseerde nummerplaten aangevraagd, bijna evenveel als in 2015 (6.474). De inkomsten namen weer toe tot 5,5 miljoen euro.