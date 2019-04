Dieven aan de haal met fietsen van kinderen met mentale beperking: “Uitstapjes kunnen niet doorgaan”

Linkeroever -

In Antwerpen hebben onbekenden vijftien fietsen gestolen die op stal stonden bij de Leerexpert, een schooltje voor kinderen met een matig tot ernstige mentale beperking. De leerlingen zijn niet alleen geschrokken door de diefstal, maar zien ook hun geplande uitstapjes in het water vallen. De stalling ligt afgelegen, en er wordt vermoed dat de dieven goed wisten waar ze de buit konden vinden. “Als het insiders zijn, is het schandalig”, klinkt het bij Janine Buermans van de Leerexpert.