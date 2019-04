Treinen legden 100 miljoen kilometer af

Brussel -

Alle treinen samen hebben vorig jaar 100,43 miljoen kilometer afgelegd op het Belgische spoornet. Het is de eerste keer sinds 2011 dat de kaap van 100 miljoen kilometer nog eens gerond werd, zo blijkt uit cijfers van Infrabel. De binnenlandse treinen, internationale reizigers­treinen (Eurostar, Thalys en ICE) en goederentreinen legden samengeteld 1,8 procent meer kilometers af dan in 2017. Toen ging het om 98,7 miljoen kilometer. De stijging is volgens Infrabel vooral te danken aan de uitbreiding van het aanbod van de NMBS.