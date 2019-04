Voor 1,6 miljoen euro boetes voor “witgewassen” afval van dochterbedrijf van ArcelorMittal

Een Franse rechtbank heeft maandag voor in totaal 1,6 miljoen euro aan boetes uitgesproken in de zaak van het “witwassen” van giftig afval op de site van een vroegere dochteronderneming van ArcelorMittal. Het afval werd van de site in Duinkerke getransporteerd naar België, waar het giftige goedje verkocht werd als brandstof voor tankschepen.

Het bedrijf Sollac, een in Grande-Synthe (Duinkerke) gelegen oud-dochteronderneming van ArcelorMittal, verkocht rond de eeuwwisselling afval met de giftige stof naftaleen aan een onderneming in Antwerpen. Het illegale transport verliep via Sonolub, een afvalverwerkend bedrijf in Normandië. Een lokale douanebeambte zorgde ervoor dat het transport probleemloos kon verlopen.

De Franse rechtbank veroordeelde Sonolub, de gewezen directeur van dat bedrijf en de douanebambte maandag tot forse boetes. De bedrijfsleider kreeg acht maanden voorwaardelijk en een boete van 10.000 euro, de douanier kreeg dan weer zes maanden voorwaardelijk en 6.000 euro boete. Het bedrijf Sonolub moet een bedrag van 75.000 euro ophoesten. Bovendien moeten de drie gezamenlijk ook een douaneboete van 924.581 euro en nog eens 658.279 euro aanvullende kosten aflossen.

Sollac werd “om puur juridische redenen” niet naar de rechtbank verwezen, omdat die rechtspersoon niet meer bestaat, zegt Sébastien Piève, de procureur van Duinkerke. Hij wijst erop dat de onderneming via de illegale constructie wel ongeveer 1,4 miljoen euro heeft binnengehaald.

