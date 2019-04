Winkeldief gefilmd terwijl hij aanzienlijke buit rooft in bekende Antwerpse modewinkel: “Zeker 3.000 euro schade”

Antwerpen - Een winkeldief ging vrijdag aan de haal met een aanzienlijke buit in de bekende mode- en interieurwinkel van Monique Stam aan Oever in Antwerpen. De diefstal werd gefilmd door een beveiligingscamera, die toont dat de verdachte rustig de tijd nam om minutieus de diefstal voor te bereiden. Hij ging uiteindelijk aan de haal met zo’n 15 stuks van de eigen collectie van Monique Stam. “Ik lijd hierdoor zeker zo’n 3.000 euro schade”, vertelt Stam.

“Ik zag vrijdag dat mijn nieuwe collectie bijna helemaal verkocht was. Toen dacht ik nog ‘amai, die collectie raakte snel verkocht’. Maar dat bleek uiteraard niet te kloppen”, doet uitbaatster Monique Stam haar verhaal.

“We vroegen de camerabeelden op, en kregen die maandag toegestuurd. Ik moest bijna overgeven toen ik zag wat die man deed. Er hangen overal camera’s in mijn winkel, maar toch voelde hij helemaal geen schaamte. Mijn personeel en ik werken zeven dagen op zeven, en dan komen we zoiets tegen”, vertelt Stam.

Privacywetgeving

De uitbaatster van de modewinkel stuurde de beelden door naar alle andere zaken in de Kloosterstraat en omgeving, in de hoop dat de man in de toekomst niet kan toeslaan bij haar collega’s.

Een werkneemster van de winkel plaatste een deel van de camerabeelden online, wat echter wel indruist tegen de wetgeving rond de privacy. “Maar er is geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om de beelden offline te laten halen”, laat Stam nog weten. “Ik betaal nog liever een boete dan dat die man met zijn misdrijf vrijuit gaat.”