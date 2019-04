Moeskroen-sensatie Taiwo Awoniyi vreest voor het einde van zijn Liverpool-droom

Brussel - Taiwo Awoniyi is met zeven doelpunten in tien wedstrijden sinds Nieuwjaar de sensatie bij Moeskroen. Na dit seizoen moet de 21-jarige Nigeriaan in principe terug naar zijn moederclub Liverpool, maar aanslepende problemen met zijn werkvergunning in het Verenigd Koninkrijk dreigen ervoor te zorgen dat de spits mogelijk nooit voor The Reds zal aantreden, zo vertelt hij maandag in een interview met de BBC.

“Het bedroeft me dat het de voorbije vier jaar zo lastig is geweest om een werkvergunning te krijgen”, klinkt het bij de Nigeriaanse belofteninternational. “Aan het einde van het seizoen keer ik terug naar Liverpool om de zaken te bespreken. Iedereen weet hoe belangrijk een werkvergunning is en hoe het werkt, dat je namelijk voor je nationale team moet spelen om er één te krijgen. Als je geen kans krijgt bij de nationale ploeg, wordt het moeilijk om een werkvergunning te bemachtigen. Ik zou het heerlijk vinden om voor Liverpool in de Premier League uit te komen. Als God het zo wil, zal het ook gebeuren, en anders moet ik ook voortgaan met mijn leven en carrière.”

Om de toestroom aan buitenlandse spelers enigszins in te perken, moet een niet-EU-speler in de voorbije twee jaar minstens 75 procent van de interlands voor een land uit de top vijftig van de FIFA-ranking gespeeld hebben, vooraleer hij in het Verenigd Koninkrijk een werkvergunning kan aanvragen. Dat is bij Awoniyi niet het geval. Momenteel strijdt hij met de U23 voor een ticket voor de Spelen in Tokio. Voordien doorliep hij de nationale jeugdreeksen en in 2013 werd hij zelfs wereldkampioen met de U17.

Omdat hij niet voor Liverpool mag uitkomen, werd Awoniyi de voorbije jaren steevast uitgeleend. In 2015-2016 vond hij onderdak bij het Duitse FSV Frankfurt en een jaar later bij NEC Nijmegen. In 2017-2018 kwam hij een eerste keer bij Moeskroen terecht, om er vervolgens na een even korte als mislukte passage bij AA Gent terug te keren. Op Anfield ligt de spits, die in 2015 werd weggeplukt bij de Nigeriaanse Imperial Soccer Academy, nog tot medio 2022 onder contract.