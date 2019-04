Drama in rusthuis bij Toulouse: 5 doden en 14 bewoners op spoed door verkeerde gehaktschotel?

In een rust- en verzorgingstehuis in de buurt van Toulouse zijn vijf bewoners, van wie vier boven de 90, plots onverwacht overleden. Wellicht als gevolg van een voedselvergiftiging. Nog veertien anderen zijn met spoed in het ziekenhuis opgenomen. De keuken is meteen verzegeld en het parket heeft de nodige stalen genomen.