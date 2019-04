Onderzoek sociale dumping: gerecht neemt effectief 346 trucks Jost Group in beslag

Het federaal parket krijgt zijn zin: vandaag is het gerecht begonnen met de inbeslagname van in totaal 346 trucks van de Belgische transportgigant Jost Group. Deze actie kadert in een onderzoek naar sociale fraude en sociale dumping door massale inschakeling van Oost-Europese chauffeurs.

Tot de allerlaatste dag heeft transportreus Jost Group, de op een na grootste speler in ons land, gehoopt dat hij de boot van de inbeslagname zou kunnen afhouden. Maar vandaag is zijn hoop ijdel gebleken. Volgens onze informatie heeft het gerecht deze maandag op het parkeerterrein van de transporteur in Herstal, bij Luik, alvast een dertigtal van zijn vrachtwagens aan de ketting gelegd. Maar om het vooropgestelde aantal van 346 trucks te halen, krijgt Jost Group tot dinsdag de tijd om de in België rijdende voertuigen aan te bieden. Wordt het vereiste aantal niet gehaald, dan moeten ook trucks van de groep die in het buitenland rijden worden stilgelegd. Uiterlijk tegen vrijdag, heeft een rechter in kort geding beslist.

Deze spectaculaire primeur op het vlak van bestrijding van sociale dumping door uitvlagging is bedoeld om aan te tonen dat ook grote bedrijven zich aan de sociale spelregels moeten houden, zeggen gerechtelijke bronnen. Jost Group wordt er door het federale parket van verdacht dat hij de voorbije jaren om en bij de duizend chauffeurs uit Slovakije en Roemenië heeft aangetrokken om in ons land te rijden, doch aan de heel wat minder aantrekkelijke tarieven en omstandigheden die in hun thuisland gelden. Een en ander zou de transporteur in staat hebben gesteld om de sociale zekerheid in amper twee jaar tijd voor meer dan miljoen euro bedrogen te hebben, aldus het onderzoek.

Jost Group heeft deze aantijgingen altijd ontkend. De transportreus beweert met alle regels in orde te zijn en het spel eerlijk te spelen.