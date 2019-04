Ook Leuvense mannelijke studentenclubs ondertekenen charter voor studentendopen

Leuven - Na het Meisjesseniorenkonvent heeft maandag nu ook het Seniorenkonvent van de jongensclubs het Leuvense charter voor studentendopen ondertekend. Rector Luc Sels reageert heel tevreden.

“Ik hoop dat hierdoor de mensonterende en gevaarlijke activiteiten van december 2018 nooit meer herhaald worden”, zegt Sels.

Op 5 december kwam de 20-jarige Sanda Dia om tijdens een studentendoop van Reuzegom in Vorselaar.

In tegenstelling tot de faculteitskringen weigerden de studentenclubs jarenlang om het doopcharter te ondertekenen. Enkele dagen na de fatale studentendoop van Reuzegom beloofden beide konventen aan Sels dat ze het doopcharter zouden naleven, maar op de deadline van 1 maart bleek dat het Seniorenkonvent (dat 27 clubs vertegenwoordigt) in tegenstelling tot de meisjesclubs het charter nog steeds niet had ondertekend.

Het Seniorenkonvent gaf te kennen dat het met eigen voorstellen voor de dag wou komen. Sels maakte echter meteen duidelijk dat er over het doopcharter niet meer onderhandeld zou worden. Het konvent legde zijn voorstellen maandag voor aan de rector.

Uit de mededeling die de KU Leuven maandagavond verspreidde blijkt “dat de interne regels, die de jongensclubs met enkele oud-leden hadden opgesteld, heel dicht aansloten bij het algemeen geldende doopcharter”. “Mede om die reden hebben de vertegenwoordigers van het Seniorenkonvent ook dit charter vandaag ondertekend. De eigen interne regels, die het konvent opstelde, geeft aan dat het hen menens is”, aldus de universiteit. Ook Sels zegt ervan overtuigd te zijn dat de clubs “concrete stappen willen zetten met oog op veiligheid en respect”.