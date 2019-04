Dit kleine dorpje krijgt grootste wolkenkrabber van West-Europa

Amper 7.000 inwoners telt Brande, een landelijke gemeente in het Deense Jutland. Toch komt net daar in 2023 de hoogste wolkenkrabber van West-Europa.

Die eer is nu weggelegd voor The Shard (De Scherf) in Londen. Dat kantoorgebouw is 310 meter hoog, maar in Brande heeft de gemeenteraad de plannen goedgekeurd om een toren te bouwen die tien meter hoger is. Initiatiefnemer is het Deense kledingmerk Bestseller - gekend van onder meer Vero Moda en Jack & Jones - dat al sinds de oprichting in 1975 zijn hoofdkantoor heeft in het rurale stadje. Het omliggende landschap is zo plat dat de toren van zestig kilometer ver te zien zal zijn.

Niet ver genoeg om de inwoners van Kopenhagen de ogen uit te steken, maar toch komen er enigszins jaloerse reacties vanuit de Deense hoofdstad. De satirische website Rokokoposten vergeleek het gebouw met de toren van Sauron uit Lord of the Rings.

Uit Brande of de omliggende gemeenten komt er vreemd genoeg geen woord kritiek op de gigantische wolkenkrabber. “Al meer dan dertig jaar zijn we heel blij dat we onze thuisbasis hebben in Brande en we voelen ons deel van de lokale gemeenschap”, reageerde Anders Krogh Vogdrup, projectleider van Bestseller. “Hiermee willen we iets teruggeven aan de gemeente.”