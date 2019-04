Vlaanderen mikt op “meerwaardezoeker”, maar wie zijn de toeristen die niemand wil?

14 miljoen bezoekers vorig jaar: het toerisme boomt als nooit tevoren in Vlaanderen. Opvallend: veel meer hoeven er niet meer bij. “De juiste toeristen die een meerwaarde bieden, daar mikken we nog op”, zegt Toerisme Vlaanderen. Maar wie zijn dan de foute toeristen? “Een buslading cruisetoeristen voor twee uur, dat is toch geen droompubliek?”, zegt hoogleraar Toerisme Dominique Vanneste (KU Leuven).