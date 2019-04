Er wordt zoveel op leeuwen gejaagd dat de hele soort genetisch zwakker wordt

Dat leeuwen al zo lang gegeerd wild zijn voor jagers, leidt ertoe dat de soort als geheel verzwakt is. Leeuwen in Afrika zijn nu vatbaarder voor ziekten en kwetsbaarder in tijden van hitte en droogte. Dat concluderen Londense onderzoekers op basis van leeuwen-DNA.

Dat het aantal leeuwen in Afrika de afgelopen eeuw sterk gedaald is, is al lang geen geheim meer. Door de jacht en de inperking van het leefgebied zijn er veel minder leeuwen dan vroeger. Hun populatie is met 75 procent afgenomen in vijftig jaar tijd. Maar nu blijkt dat de leeuwen die er wel nog zijn, minder sterk staan tegen hun bedreigingen dan honderd jaar geleden. Wetenschappers van de Londense Zoological Society vergeleken het DNA in de museumstukken van het London Natural History Museum, die ongeveer een eeuw oud zijn, met DNA van nog levende leeuwen. Daaruit blijkt dat er nu meer inteelt is, waardoor de soort 15 procent minder divers is geworden en dus zwakker is. Hoe meer variatie in de genen, hoe beter een soort zich namelijk kan wapenen tegen ziektes of andere omgevingsfactoren zoals hittegolven en droogteperiodes. De wetenschappers waarschuwen dat de leeuw daardoor ernstiger bedreigd wordt als er door de klimaatverandering meer droogteperiodes zijn.