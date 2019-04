Nederlandse priester komt uit de kast tijdens mis en moet opstappen van bisschop

De Nederlandse bisschop Jos Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft een pastoor van de Amsterdamse Vredeskerk verzocht met onmiddellijke ingang zijn functie neer te leggen. De man maakte zondag tijdens een mis ter ere van zijn 25-jarig ambtsjubileum als priester bekend dat hij homoseksueel is.

Priester Pierre Valkering staat al langer bekend als iemand die opkomt voor de rechten van holebi’s. In 2016 verbood bisschop Punt hem zelfs om mee te varen bij de Canal Parade, de botenparade die jaarlijks tijdens Pride Amsterdam wordt gehouden.

Maar zondag, tijdens een eucharistievering ter ere van zijn 25ste verjaardag als priester, onthulde de pastoor een geheim aan zijn parochianen. Hij is homo en leeft niet celibatair.

Pierre Valkering geeft deze week een boek uit waarin hij uitgebreid over zijn coming-out en zijn omgang met seks en porno vertelt. Het eerste exemplaar heeft hij zondag aan oud-D66-Kamerlid Boris Dittrich gegeven, die zich inzet voor de rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen.

Omdat hij niet wilde dat de trouwe kerkgangers het nieuws moeten lezen, stond hij er op om ze het zondag tijdens de eucharistieviering persoonlijk te vertellen. De reacties waren verdeeld.

In een interview met de Gaykrant, ook al op zondag, zei de priester: “Het is duidelijk dat ik mij met het boek wat ik schreef op bijzonder glad ijs begeef of zelfs in een mijnenveld. Want het gaat in sterke mate over seks en over het priesterschap en dat zijn, zeker in combinatie met elkaar, geweldige taboeonderwerpen waarbij de seinen snel op rood springen en de alarmbellen gaan rinkelen.”

Celibaatsbelofte

Lang heeft het dus niet geduurd voor het licht op rood sprong en de alarmbellen gingen rinkelen. “Op eerdere vragen over hoe Valkering het celibaat beleefde, zei hij hier verantwoord mee om te gaan. Hij geeft nu publiekelijk onmiskenbaar aan dat hij zijn celibaatsbelofte niet heeft gehouden, en ook niet kan en wil houden”, aldus bisschop Punt. “Meer nog: dat hij zich ook andere seksuele vrijheden veroorlooft. Dit is voor de rooms-katholieke kerk met een waardige uitoefening van het priesterschap niet verenigbaar.”

In de motivering van het verzoek om op te stappen schrijft Punt: “Ik kan niet anders dan van hem te vragen vanaf heden zijn priesterlijke taken voorlopig neer te leggen en een bezinningsperiode in te gaan. Over de invulling hiervan zal verder met hem gesproken worden.”

Punt zegt verder dat de kerk “alle begrip heeft voor menselijke zwakheid en de worsteling van iedere mens om te groeien tot heiligheid’, maar dat Valkering aangeeft zelfs niet te willen streven naar een geordend celibatair leven.”