Janice Cayman oefent zondag met Red Flames tegen beste voetballand ter wereld: “Ik denk wel dat iedereen wat onder de indruk zal zijn”

De Red Flames vertrekken morgen in Amsterdam richting Californië, Amerika. De nationale vrouwenploeg gaat er op stage en speelt er zondag 7 april om 3.00 Belgische tijd een oefeninterland tegen Amerika, de huidige nummer 1 van de wereld. Voor Janice Cayman is het een bijzondere trip, want zij speelde als enige Red Flame nog in de Amerikaanse voetbalcompetitie: “Het is grappig om te zien hoe Alex Morgan is uitgegroeid tot een superster, terwijl ze vroeger een meisje zoals een andere was.”