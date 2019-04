Weduwe slachtoffer vliegtuigcrash klaagt Boeing aan

Huguette Debets, een Nederlandse vrouw van Rwandese afkomst uit Brussel, klaagt als eerste wereldwijd vliegtuigbouwer Boeing aan voor “dood door nalatigheid”. Jackson Musoni, haar ex-man en de vader van haar twee jongste kinderen, was een van de 157 inzittenden die de intussen veelbesproken crash op 10 maart met een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines niet overleefden.

Debets wil gerechtigheid voor Jackson Musoni, die voor de Verenigde Naties werkte, en voor alle slachtoffers, vertelt ze in ‘De Afspraak’.

“Zes maanden geleden is het allemaal begonnen”, vertelt Debets . “189 doden bij een eerste crash met hetzelfde type toestel (van het Indonesische Lion Air in de Javazee eind oktober 2018, nvdr). We hebben er niet bij stilgestaan. Zelfde type, zelfde nalatigheid, technische problemen, zelfde communicatie over klachten ook. En daar is nooit wat mee gedaan. Toen is Boeing ermee kunnen wegkomen. “

“Voordat een vliegtuig verkocht wordt, moet het heel wat testen ondergaan”, gaat Debets verder. “Er is een hele procedure. Er hangen zoveel levens vanaf als je zo’n vliegtuig in de markt zet. Dan moet het 200% juist zijn.”

Een Amerikaanse advocaat nam zelf contact op met Debets.”Het grappige is dat ik al op zoek was naar een advocaat om hen aan te klagen. Hoe kan het dat we er zes maanden geleden nooit echt zijn op ingegaan, vroeg ik me af.

Voor een rouwproces heeft Debets op dit moment geen tijd, maar dat hoeft voor haar ook nog niet. “Er zijn heel veel vragen die we eerst moeten beantwoorden. Nu ga ik voor de rest van hun leven aan mijn kinderen moeten uitleggen waarom hun papa nooit meer terugkomt. Ik wil hen ook kunnen uitleggen wat ik eraan gedaan heb. De jongsten zijn 4 en 5. Zijn stiefdochter is 8. Zij hebben geen enkel besef wat dood betekent, maar ze weten wel dat hun papa dood is”, zegt ze op Canvas.

Op dit moment staan wereldwijd alle toestellen van het type 737 MAX nog altijd aan de grond na de twee crashes.