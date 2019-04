Onze Chef Voetbal is kritisch voor uithaal Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht: “Zijn verhaal is niet volledig”

Hein Vanhaezebrouck heeft Anderlecht ouderwets lik op stuk gegeven. Vrank, vrij en zonder rem. Wars van mediatraining of imagebuilding beweert Vanhaezebrouck dat hij nog niet al zijn geld heeft gekregen. Vanhaezebrouck kwam met het idee. Zijn makelaar Mogi Bayat hield hem niet tegen. Dit past in zijn kraam: de beschadiging van het instituut Anderlecht gaat onverminderd voort. Het instituut waarvan Bayat vorig seizoen nog de sleutel had, maar waar hij sinds zijn aandeel in de operatie Propere Handen zelfs niet meer wordt betaald voor bewezen diensten.