Radiomaakster brengt beklijvend programma over zelfdoding jeugdvriend: “Alles begon toen ik Bjorns envelop op zolder vond”

Twintig jaar geleden stapte Bjorn (18) compleet onverwacht uit het leven, en hij liet onder anderen zijn ex-liefje Eva Moeraert achter. Zij is vandaag radiomaakster, en ze maakte voor de Nederlandse zender VPRO een pakkende podcast van vijf afleveringen over het ‘waarom’ achter zijn dood. “Bjorn is iemand anders geworden voor mij, maar ik had dit wel nodig.”