Kleine fouten, grote gevolgen: de kans dat de inwoners van deze stad opnieuw moeten gaan stemmen wordt groter en groter

“De gemeenteraadsverkiezingen van Bilzen moeten worden ongeldig verklaard.” Tot die conclusie komt de auditeur in het beroep van Johan Sauwens van Trots op Bilzen. Na de gemeenteraadsverkiezingen eiste hij een hertelling die een aardverschuiving zou betekenen voor de huidige coalitie. Met dit nieuwe advies is een nieuwe verkiezing dichterbij dan ooit.

Zoals bekend waren de gemeenteraadsverkiezingen bijzonder spannend in Bilzen. Tot laat op verkiezingszondag was het onduidelijk naar wie de laatste van de 31 zetels zou gaan. Het was afwachten of er een ...