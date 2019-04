KV Mechelen en Waasland-Beveren opnieuw ondervraagd door voetbalbond in verband met operatie Propere Handen

Bestuurslui en werknemers van KV Mechelen en Waasland-Beveren werden gisteren opnieuw ondervraagd op de voetbalbond. De onderzoekscoördinator van de bond, Ebe Verhaegen, beschikt sinds drie weken over 35 stukken uit het strafdossier Propere Handen en had op basis van die informatie een pak bijkomende vragen voor de betrokkenen.

Het onderzoek naar matchfixing in de degradatiestrijd van vorig jaar nadert zijn einde, maar is nog steeds in volle gang. Het is niet uitgesloten dat er nog ondervragingen komen, al moesten de meesten zich gisteren voor de laatste keer melden. Eén van de mensen die gisteren werd gehoord, was Olivier Somers, mede-eigenaar van KV Mechelen en nog steeds officieel onder verdenking in Propere Handen.

In totaal werden meer dan 100 spelers, trainers, bestuurders, scheidsrechters en makelaars gehoord in de zaak, onder hen ook bestuurslui en spelers van Eupen en Moeskroen. Zodra de verhoren zijn afgelopen, stelt de onderzoekscoördinator een rapport op. In samenspraak met het bondsparket kan de zaak worden doorverwezen naar de Geschillencommissie Hoger Beroep. Die zal vermoedelijk over enkele weken worden samengeroepen. Een uitspraak en mogelijk beroep voor het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) moet uiterlijk op 30 juni plaatsvinden.