CLUBNIEUWS. Genk spreekt met opvolger voor Pozuelo, lichte kwaaltjes bij Anderlecht en Club Brugge voor topper

Al uw clubnieuws van de dag, met leider Racing Genk voorop. Dat lijkt een opvolger voor Alejandro Pozuelo gevonden te hebben.

Genk spreekt opnieuw met Bröndby-draaischijf Mukhtar

RC Genk maakt al volop werk van de kern van volgend seizoen. Tijdens het weekend werd opnieuw gepraat onderhandeld over Hany Mukhtar (24), de spelverdeler van Bröndby.

Die was in januari al in beeld als opvolger van Pozuelo, toen die nog naar Saudi-Arabië dreigde te vertrekken. ­Technisch directeur Dimitri de Condé bleef Mukhtar echter op de voet volgen. Zijn contract loopt nog tot 2021, maar de voormalige Duitse jeugdinter­national – dit ­seizoen goed voor zeven goals en vier assists in 28 matchen – mag bij een goed bod weg.

In de Deense media wordt alvast ­gewag gemaakt van 4 à 5 miljoen euro.

Anderlecht: Lichte hinder voor Trebel

Zijn intense invalbeurt op Genk heeft toch voor een kleine reactie gezorgd bij Adrien Trebel (foto). De Fransman, die vier maanden niet speelde, voelde lichte hinder aan de knie en moet even voorzichtig zijn. Toch wordt verwacht dat hij speelklaar raakt voor de match van donderdag tegen Club.

De beloften speelden gisteren al tegen Club (1-0-verlies). Saelemaekers deed mee. ­Cobbaut was voorzien, maar deed uiteindelijk niet mee. Bor­nauw en Makarenko – die net weer fit zijn na blessures – namen nog geen risico’s. Voor de topper tegen Brugge donderdag zijn overigens nog een honderdtal tickets te koop.(jug)

KV Kortrijk: Bijna een voltallige kern

Bij Kortrijk kan Vanderhaeghe rekenen op een bijna voltallige kern voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Verwacht wordt dat de coach vanavond dezelfde elf de voorkeur geeft, die zaterdag Moeskroen met 3-1 klopten. Rolland is er nog niet bij. Ezekiel zit ook niet in de selectie. Hij is niet ziek of geblesseerd, hij wordt dus gepasseerd.(gco)

KV Oostende: Eupen licht optie Bushiri niet

Rocky Bushiri (19) werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan Eupen, maar dat lichtte de optie niet. “Volgend seizoen krijgt hij zijn kans tijdens de voorbereiding”, aldus Broos.

Het bondsparket gaf Lombaerts een schorsingsvoorstel van twee weken na zijn rode kaart tegen Eupen gekoppeld aan een boete van 2.000 euro. Oostende gaat niet in beroep.(jve)

Cercle Brugge: Omolo valt opnieuw af

Cercle trainde gisteren pas om 17 uur. Na de training selecteerde Guyot 21 namen en het is zowat dezelfde selectie als vorige week. Omolo zit er niet bij, maar hij kwam ook op Union al niet in aanmerking. Omolo is einde contract, maar een verlenging zit er niet in. Er zijn dus slechts drie middenvelders. Voor Lambot komt de match te vroeg. Cardona blijft out.(kv)

Club Brugge: Kwaaltjes zonder erg voor Vormer, Dennis en Schrijvers

Vormer en Schrijvers hadden last van een trap die ze incasseerden en hielden het rustig. Dennis had wat last van de rug en de enkel. Voor geen van hen komt Anderlecht in gevaar.

Club sloot een sponsorovereenkomst af met Samsonite. Vanaf juni voorziet de wereldleider in bagage de volledige delegatie van nieuwe koffers.(jve, bla)

AA Gent: Beloften onderuit tegen Genk

De Gentse beloften speelden gisterenavond voor eigen publiek tegen Genk. Coach Manu Ferrera kon een beroep doen op Jari De Busser, Igor Plastun en Eric Smith. Geen eerste optreden van Giorgi Chakvetadze, die volgens Jess Thorup nochtans nog wat wedstrijdritme mist. Een jeugdig Gent verloor uiteindelijk met 1-3, ­Lederman scoorde voor Gent.(ssg)

Waasland-Beveren: Dierckx, Vanzo en Forte out, Foulon volledig hersteld

Trainer Custovic kan vanavond tegen KV Kortrijk geen beroep doen op Floriano Vanzo (knie), Tuur Dierckx (knie) en Francesco Forte. Daam Foulon is volledig hersteld en zit voor het eerst weer in de selectie. Ook jongeling Denzel Jubitana zit opnieuw in de wedstrijdselectie, terwijl Beni Badibanga ernaast valt.(whb)

KRC Genk: Vandevoordt van luchthaven

naar afzonderingsoordDerde doelman Maarten Vandevoordt vervoegt deze middag de selectie in het Antwerps hotel, waar ze in de namiddag enkele uren op afzondering gaat. Vandevoordt keert vanochtend terug van het EK-kwalificatietoernooi in Hongarije. België klopte het thuisland met 4-2 en plaatste zich voor het EK U17 in Ierland.(mg)

Antwerp: Bölöni looft sterk Genk

Vanavond komt leider Genk op ­bezoek. “We spelen tegen de beste ploeg van België, zonder twijfel”, zegt Bölöni. In de competitie kwam Genk met 2-4 winnen na een ongelooflijke comeback - Antwerp stond aan de rust 2-0 voor. “Maar die match ligt al zo ver achter ons”, aldus Bölöni. “En ik onthoud enkel de goeie ­dingen.” (glimlacht)(dvd)

Westerlo: opties Brüls en Van Langendonck gelicht

Westerlo heeft de opties van Chris­tian Brüls (30) en Koen Van Langendonck (29) gelicht. Beide spelers liggen zo nog tot medio 2020 onder contract. De optie in het contract van ­Cédric Vangeel werd niet gelicht. Met Alessio Alessandro, Jens Naessens, ­Junior Oto’o en Nicolas Rommens zijn nog vier andere spelers einde contract.(sks)

STVV: De Petter en Steppe niet op het Kiel, ook Boli nog niet fit

Geen vrije dag zoals gewoonlijk op maandag. Steven De Petter ondervind te veel hinder aan de enkel en is ook morgen op het Kiel niet inzetbaar. Hij ondergaat verdere onderzoeken, net als Kenny Steppe (adductoren) die vervangen werd tegen Charleroi. Verder zal ook Yohan Boli (buikspieren) nog geduld moeten oefenen.(gus)