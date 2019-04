Het explosieve interview waarin Hein Vanhaezebrouck zijn gal spuwt over Anderlecht: “Ik ben niet echt verbaasd. Ik had met Coucke al één en ander meegemaakt”

Achteraf beklemtoonde Vanhaezebrouck nogmaals: “Ik doe dit alleen omdat ik een correcte afhandeling van mijn ontslag wil. Leg dáár a.u.b. de klemtoon op.” Bij deze. Maar al snel gutste het er in één gulp uit. Die paar gelukkige dagen slechts op Anderlecht. De spelers die Coucke niet wilde. Zijn onterechte ontslag. En ook: “Ík stond nooit buiten de top 6.”

Sinds 16 december had hij geen enkel bericht beantwoord. En plots was er zondagavond laat die sms. Morgen om 17.30 uur? Ik wil reageren op alle foute informatie die door Anderlecht wordt verspreid over ...