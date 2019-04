Matchpack Antwerp-Genk. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Vandaag staat de tweede speeldag van Play-off 1 al op het programma, met Antwerp-Genk als opener. Alles wat u moet weten over de opstellingen en de laatste nieuwtjes van de twee teams vindt u hieronder.

Alexandre Boucaut.

Verwachte opstelling: Bolat; Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod; Lamkel Zé, Haroun; Baby, Refaelov, Bolingi; Mbokani

Bank: Teunckens, Batubinsika, Borges, Seck, Govea, Simao, Hairemans, Nazaryna, Rodrigues, Owusu

Geblesseerden: Buta, Yatabaré

Geschorsten: geen

Onderlinge matchen in reguliere competitie: (2-4 thuis, 0-0 uit)

Dit zegt onze clubwatcher: Antwerp wil in zijn allereerste thuismatch in Play-off 1 revanche. Revanche na de 0 op 9 tegen Charleroi, Kortrijk en (in PO1) Standard. En revanche voor de 2-4-nederlaag tegen Genk in de competitie eind oktober. Het stond toen 2-0 voor aan de rust, maar ging alsnog de boot in. Het is afwachten wie Bölöni vanavond aan de aftrap brengt. Vorige week was de basiself duidelijk, nu bestaat de kans nog dat hij er een nieuwe pion inbrengt. Een dikke maand geleden speelde Antwerp toch nog 0-0 gelijk met Hairemans (links) en Owusu (rechts) op de flanken. De backs zullen alleszins in goeie doen moeten zijn want bij Genk komt Trossard er weer een beetje door en als Ito speelklaar raakt, is dat een extra snelheidsduivel om in de gaten te houden.

Verwachte opstelling: Vukovic: Maehle, Dewaest, Lucumi, De Norre: Ito, Berge, Heynen, Malinovskyi, Trossard: Samatta

Bank: Jackers, Vandevoordt, Aidoo, Seigers, Uronen, Borges, Wouters, Piotrowski, Paintsil, Ingvartsen en Gano.

Geschorsten: Niemand

Geblesseerden: Dieumerci Ndongala (sinds 1/04, enkelblessure), Junya Ito (sinds 30/03, heupblessure, twijfelachtig)

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 0-0 thuis, 2-4 uit

Dit zegt onze clubwatcher: De wedstrijden van KRC Genk op de Bosuil waren de laatste twee jaren heuse spektakelstukken met maar liefst 14 doelpunten in totaal. Dit seizoen werd het er 2-4 en vorig seizoen zelfs 3-5. Het elftal van Philippe Clement tankte bovendien bijzonder veel vertrouwen uit de ruime zege tegen Anderlecht. Antwerp voor eigen publiek ligt de Limburgers normaal, dus er mag deze keer niet met de punten gemorst worden zoals in de terugwedstrijd.