Britse parlementsleden stemmen opnieuw alle alternatieve Brexit-routes weg

Het Britse Lagerhuis is het maandagavond opnieuw niet eens geraakt over een alternatief voor de Brexit-aanpak van premier Theresa May. De vier voorstellen waarover werd gestemd, zijn allemaal verworpen. Volgens Guy Verhofstadt, de Brexit-onderhandelaar voor het Europees Parlement, wordt een Brexit zonder akkoord met de Europese Unie “nu bijna onvermijdelijk”.

De Britse parlementsleden bogen zich maandagavond nog maar eens over de Britse exit uit de Europese Unie. Omdat het Brexit-akkoord dat premier May met de Europese Unie had onderhandeld er nu al drie keer gesneuveld is, probeert het Lagerhuis het eens te raken over een alternatief scenario, om te vermijden dat de Britten de Unie op 12 april zonder deal moeten verlaten.

Het parlement stemde over vier mogelijke alternatieven voor de Brexit-aanpak van May: een douane-unie met de Europese Unie, een ‘Norway plus’-scenario waarin de Britten net als de Noren een zeer dichte economische relatie met de Europese interne markt aangaan, een tweede referendum over eender welk akkoord dat in het parlement wordt goedgekeurd, en een verwerping van het no-dealscenario. Maar geen van de opties kon een meerderheid van de parlementsleden overtuigen.

Vorige week stemde het House of Commons ook al alle alternatieve mogelijkheden weg. Dat waren er toen acht.

Toch Mays deal goedkeuren

Premier May zelf reageerde na afloop van de stemming niet. Haar Brexit-minister Stephen Barclay deed dat wel. Volgens hem kan het parlement een crash uit de EU nog altijd vermijden, als het later deze week de deal van May goedkeurt. Hij verklaarde dat de regering dinsdagochtend opnieuw bijeenkomt om de volgende stappen te bespreken.

Oppositieleider Jeremy Corbyn vond dat het Lagerhuis nog een kans moet krijgen om over alternatieven te stemmen. “Als May haar deal drie keer voor het Huis mag brengen, dan zouden de andere opties ook een derde kans mogen krijgen”, zei de Labour-aanvoerder. Hij wees ook op de erg nipte stemming over het scenario waarin de Britten in de douane-unie blijven. Dat amendement werd verworpen met een verschil van amper drie stemmen.

“Partij weigert compromissen”

Nick Boles kondigt zijn ontslag aan. Foto: REUTERS

De stemming van maandagavond eiste alvast één slachtoffer binnen de regeringspartij. Parlementslid Nick Boles, die ‘Norway plus’ op tafel had gelegd, stapte uit de Conservatieve fractie. “Ik heb geprobeerd een compromis te vinden voor de Brexit, maar ik heb gefaald, in de eerste plaats omdat mijn partij weigert compromissen te sluiten. Ik kan daarom niet langer zetelen voor deze partij”, zei hij. Boles zetelt nu als onafhankelijke.

Theresa May zou van plan zijn haar akkoord deze week nog maar eens voor te leggen in het parlement. Mogelijk doet ze dat dinsdag al.

Verhofstadt: “De afgrond dreigt”

Zoals de kaarten nu liggen, stappen de Britten op 12 april uit de Europese Unie zonder deal. Voor Guy Verhofstadt, de Brexit-onderhandelaar voor het Europees Parlement, is het vijf voor twaalf. “Het Lagerhuis heeft opnieuw tegen alle opties gestemd. Een harde Brexit wordt nu bijna onvermijdbaar”, reageert hij op Twitter. “Woensdag heeft het Verenigd Koninkrijk nog een laatste kans om de impasse te doorbreken, of de afgrond dreigt.”