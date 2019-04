200 miljard euro winst in één jaar voor meest winstgevende bedrijf ter wereld

Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco was in 2018 met voorsprong het meest winstgevende ­bedrijf ter wereld. Dat stelt krediet­beoordelaar Fitch op ­basis van documenten van het niet- beurs­genoteerde olie­bedrijf. Volgens Fitch kwam de operationele winst van het Saudische olie­bedrijf vorig jaar uit op 224 miljard dollar, omgerekend net geen 200 miljard euro. Daarmee ligt de winst boven die van andere grote ­ondernemingen zoals Apple, dat vorig jaar een operationele winst boekte van 82 miljard dollar (73 miljard euro), of het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil, dat goed was voor 40 miljard dollar (35,6 miljard euro). En als het van de Saudi’s ­afhangt, hoeft het daar niet bij te blijven: het staatsolieconcern geeft obligaties uit om een meerderheidsbelang van 70 procent te kunnen nemen in het Saudische petrochemiebedrijf ­Sabic, ter waarde van 69 miljard dollar.(krs, blg)