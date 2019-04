Nederland herdenkt oorlog met eetbare tulpenbollen

Onder de noemer ‘Gruwelijk Lekker’ wordt in Nederland een tentoonstelling georganiseerd rond de Hongerwinter. Door de koude en de honger kwamen in de winter van 1944-1945 tienduizenden Nederlanders om. Om 75 jaar vrijheid te herdenken zet het Openluchtmuseum van Arnhem opnieuw op het menu. Toen aardappelen en uien in de oorlog schaars waren, werden ze vervangen door onder meer tulpenbollen. De bollen zijn voedzaam, omdat ze veel zetmeel bevatten. Ze worden geserveerd op verschillende manieren: op azijn, met mosterd en verschillende kruiden, gebakken of gefrituurd.(nba)