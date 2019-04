Zwangere walvis dood aangespoeld met 22 kilo plastic in maag

Plastic borden, een pak waspoeder, zakjes… Een walvis die aanspoelde op Sardinië blijkt 22 kilogram afval in haar maag te hebben gehad. Afval waardoor het dier haar voeding niet meer kon verteren en ze een miskraam kreeg voor ze zelf overleed.

De acht meter lange walvis spoelde vorige week aan op een strand van de toeristische plek Porto Cervo, in het noorden van het Italiaanse eiland. In haar maag zaten onder andere vuilniszakken, visnetten, de verpakking van waspoeder, buisjes en objecten die niet meer herkenbaar waren, volgens voorzitter van de non-profit organisatie SeaMe, dr. Luca Bittau. “Ze was ook zwanger, maar ze had bijna zeker een miskraam voor ze strandde. De foetus was in een verre staat van ontbinding.”

Vermoed wordt dat beide dieren stierven door ondervoeding, maar een autopsie moet de precieze doodsoorzaak bepalen.

Een onderzoeker van SeaMe bekijkt afval dat in de maag van de walvis werd gevonden. Foto: AP

WWF slaat alvast alarm over de gevaren van het vele plastic afval in de Middellandse Zee. Volgens de milieuorganisatie stierven de laatste twee jaar minstens vijf andere walvissen nadat ze grote hoeveelheden plastic binnenkregen. Elk jaar belanden in de Europese zeeën tussen 150.000 en 500.000 ton aan plastic voorwerpen en 70.000 à 130.000 ton microplastics, aldus WWF.

Ban op wegwerp

Italiaans minister van Milieu Sergio Costa reageerde via Facebook op het nieuws over de zwangere walvis: “Zijn er nog steeds mensen die zeggen dat dit geen belangrijk probleem is? Voor mij is het een prioriteit. Het zwerfvuil op zee treft natuurlijk de hele mariene wereld, niet alleen Italië, maar elk land heeft de plicht om het te bestrijden. We hebben jaren achteloos genoten van het comfort van wegwerp, maar vandaag dragen we de gevolgen. En bovenal dragen dieren de gevolgen.”

Costa belooft dat Italië een van de eerste landen zal zijn die de door Europa goedgekeurde ban op wegwerpplastic tegen 2021 invoert. “Daarnaast vraag ik alle burgemeesters om regels uit te vaardigen die het in hun gemeenten verbieden. De oorlog tegen wegwerpplastic is begonnen.”

