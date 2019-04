Na cycloon: meer dan duizend mensen besmet met cholera en één dode in Mozambique

De cholera-epidemie in het centrum van Mozambique, als gevolg van de overstromingen die veroorzaakt zijn door tropische cycloon Idai, heeft een eerste dode geëist en al zeker duizend inwoners besmet. Dat melden de gezondheidsdiensten.

Het slachtoffer viel in havenstad Beira, dat verwoest werd bij de doortocht van Idai, zegt nationaal directeur gezondheid Ussein Isse. Het aantal gevallen van cholera blijft toenemen en bedroeg maandagvoormiddag 1.052, zegt Isse. Volgens hem verblijven nog 96 patiënten in het ziekenhuis.

De cycloon richtte op 14 maart grote schade aan in Beira, de op een na grootste stad van Mozambique, die een half miljoen inwoners telt. Hevige regen en wind leidden tot enorme vernielingen en zware overstromingen. In de jongste balans is sprake van ruim 700 doden, niet alleen in Mozambique maar ook in Zimbabwe en Malawi.

Ondanks de hulp die vanuit de hele wereld toestroomt, verblijven nog honderdduizenden slachtoffers in zeer precaire omstandigheden. In de overstroomde gebieden zorgt vervuild water voor de verspreiding van ziektes als cholera.

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP