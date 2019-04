Astrid Coppens nu ook officieel getrouwd met haar Bram

Merksem -

Astrid Nuyens is maandag officieel in het huwelijksbootje gestapt met vriend Bram Coppens, dat meldt Het Laatste Nieuws. Iedereen dacht dat het koppel al twee jaar getrouwd was na een ceremonie op een paradijselijk eiland in de Caraïben in 2016, maar eigenlijk werd dat dus pas gisteren in het districtshuis van Merksem officieel.