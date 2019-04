Rekenhof pleit legertop vrij in dossier F-35: “Alles volgens het boekje”

De aankoop van de Amerikaanse F-35 is correct verlopen. Dat besluit een audit van het Rekenhof, waarover De Morgen dinsdag bericht. De instelling waarschuwt niettemin voor een aantal risico’s. De prijs van het gevechtsvliegtuig is afhankelijk van de wisselkoersen. De economische return blijft een vraagteken.

De Belgische luchtmacht vliegt vanaf 2025 met de F-35 van Lockheed Martin. De federale regering ondertekende in oktober vorig jaar een aankoopcontract, nadat het toestel met ruime voorsprong uit een aanbesteding was gekomen. Ons land zal 3,8 miljard euro betalen voor 34 gevechtsvliegtuigen. Die moeten de stilaan verouderde F-16’s vervangen.

Een audit door het Rekenhof stelt dat de aanbesteding voor het ‘contract van de eeuw’ correct is verlopen. De controle-instantie, die zelf het initiatief nam voor een doorlichting, stuurde onlangs een samenvattende brief naar de regering en de Kamer. Op de aanbestedingsprocedure, uitgetekend door een speciaal team binnen het leger, kwam veel kritiek. Vooral de linkse oppositiepartijen vonden de procedure bedrieglijk. Ze hadden het over een schijnproces in het voordeel van de F-35. Ook binnen de krijgsmacht waren er vragen.