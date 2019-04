Belg (62) probeert vervalste Van Gogh te verkopen voor miljoenen euro’s

De Franse politie heeft in Montpellier vier verdachten aangehouden die een vervalste tekening van Vincent Van Gogh probeerden te verkopen. Onder hen ook een 62-jarige Belg.

Het viertal werd eind vorige week aangehouden toen de politie van de Zuid-Franse stad een tip kreeg dat ze een valse schets van Vincent Van Gogh probeerden te verkopen. De tekening, een schets van het beroemde zelfportret van de Nederlandse schilder ‘L’homme à la pipe’ uit 1889, was volgens de verkopers miljoenen euro’s waard. De Belg toonde de politie naar verluidt een eigendomsakte van de tekening, maar bekende al snel dat ook dat een vervalsing was.

De in beslag genomen tekening werd door experts van het Parijse museum d’Orsay snel ontmaskerd als een vervalsing. De Belgische verdachte en een andere man, in wiens huis in Perpignan bij een huiszoeking meerdere vermoedelijk ook vervalste kunstwerken werden ontdekt, blijven voorlopig aangehouden. Twee anderen werden onder voorwaarden vrijgelaten.