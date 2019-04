Anderlecht reageert op beschuldigingen van ex-coach: “Vanhaezebrouck wel correct betaald”

Hein Vanhaezebrouck neemt Anderlecht onder vuur. Hij hekelt Marc Coucke en zijn beleid en zegt dat de betaling van zijn volledige ontslagvergoeding uitblijft.

Anderlecht incasseerde vooral en was karig met commentaar. “De club neemt akte van de verklaringen van Hein Vanhaezebrouck”, klonk het in een persbericht. “In tegenstelling tot wat hij beweert, werd zijn ontslagvergoeding volledig en volgens de wettelijke normen uitbetaald. Verder geven wij geen commentaar. De club wenst Hein Vanhaezebrouck veel succes in zijn verdere carrière.”