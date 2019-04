Bart De Wever reageert gepikeerd na kritiek op aanpak drugsmilieu: “Aan dit soort commentaar heeft de Antwerpenaar niets”

Antwerpen - Twee topmannen van de federale gerechtelijke politie en het Antwerpse parket geven dinsdag in Humo scherpe kritiek op de aanpak van de drugscriminaliteit in de Scheldestad door Bart De Wever. Tot ergernis van de burgemeester, die laat weten “niets te hebben aan een ‘guerre des flics’.”

Het geweld in het drugsmilieu wordt al lang zichtbaar uitgevochten in Antwerpen, met meer dan 60 gewelddadige incidenten op enkele jaren tijd, maar in maart liep het uit de hand toen op enkele weken tijd maar liefst vijf handgranaten op straat ontploften. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) bestrijdt dat geweld sinds 2013 met zijn ‘war on drugs’, en drugsmagistraat Ken Witpas en Manolo Tersago van de federale gerechtelijke politie erkennen ook dat er met die aanpak veel straatdealers van straat zijn gehaald.

“In heel korte tijd hebben ze legers straatdealers weggeveegd”, aldus Tersago. “Maar de burgemeester heeft toen de kans laten liggen om de lokale recherche op het niveau net boven die straatdealers af te sturen”, is hij ook kritisch. Volgens de speurders van de gerechtelijke politie is er namelijk een nieuwe functie ontstaan in het drugsmilieu, die van ‘criminele coördinator’. Mensen die, vaak vanuit het buitenland, de kleine criminelen in Antwerpen aansturen. Zij behoren niet noodzakelijk tot een clan of familie, zodat het moeilijker wordt om de bende op te rollen.

Volgens drugsmagistraat Ken Witpas van het Antwerpse parket bekommert het stadsbestuur zich ook te weinig om de drugsgebruikers. ?Ik zie geen initiatieven op het vlak van preventie. Je kunt in scholen jonge mensen aanspreken met preventieve campagnes, maar dat gebeurt niet. En de drugsgebruikers die er zijn, worden aan hun lot overgelaten.” Hij pleit daarom voor een betere preventie. “De mensen die nu om meer arrestaties roepen, zijn dezelfden die de financiering van hulpverlening hebben afgebouwd”, verwijst Witpas naar De Wever. Volgens de magistraat kunnen straathoekwerkers bijvoorbeeld nuttige bronnen van informatie voor de politie zijn.

De Wever: “Aan een ‘guerre des flics’ heb ik niets”

Burgemeester De Wever is echter verre van opgezet met de kritiek van de twee toplui. “We willen net de samenwerking met het parket en de gerechtelijke politie versterken”, stelt hij. “Aan een ‘guerre des flics’ heb ik niets. Als politiediensten onderling zwarte pieten doorschuiven, dan winnen alleen de criminelen. Aan dit soort commentaar heeft de Antwerpenaar niets.