"Jurassic Park-eiland" gaat dicht om 'bedreigde drakensoort' te beschermen tegen toeristen

Indonesië gooit zijn “drakeneiland” Komodo een jaar lang op slot. Het eiland ten oosten van Bali, waar duizenden komodovaranen hun thuis hebben, blijft in 2020 in principe een volledig jaar verboden gebied voor toeristen. Dat heeft de regering in Jakarta laten weten. Het 'Jurassic Park' met reuzenvaranen is nochtans een van de toeristische trekpleisters van Indonesië.

Reden is de bescherming van de dieren, die zeldzaam zijn en vaak de “laatste draken ter wereld” genoemd worden. Op Komodo is er al een Nationaal Park. Vorige week werd een poging verijdeld om 41 komodovaranen uit het land te smokkelen. De varanen worden bedreigd door de smokkel en door de toeristen. De Indonesische overheid acht de sluiting nodig om de unieke, bedreigde diersoort te beschermen.

De reuzenvaraan of "naga komodo" is de grootste hagedis ter wereld. Hij bereikt een lengte van drie tot vier meter, maar er zijn er ook grotere bekend. De dieren worden tot drie meter lang en meer dan 70 kilogram zwaar. De grootste hagedis ter wereld doodt dieren op een bijzondere manier, met gif dat ook dodelijk is voor de mens. Maar ondanks hun vrij agressieve reputatie zijn aanvallen op mensen zeldzaam. Vanwege hun donkere verschijning worden de varanen ook Komodo-draken genoemd. Er leven er zo’n 5.000 op het eiland.

Momenteel bezoeken ongeveer 10.000 mensen per jaar Komodo. Van de sluiting zou gebruikgemaakt worden om nieuwe bomen aan te planten.