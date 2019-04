Wie sleutelt aan de elektrische auto van morgen?

Traxio, de vakvereniging van de Belgische automobielbranche, trekt aan de alarmbel. Jonge mecaniciens die in de garages aan de slag gaan, hebben te weinig basiskennis van elektriciteit om aan elektrische wagens te kunnen sleutelen. Vooral voor de toekomst wordt dat een groot probleem.

Slechts één jongere op tien slaagt voor de proef ‘basiselektriciteit’ die de autosector organiseert in het laatste jaar van het secundair onderwijs. De meeste leerlingen missen dus essentiële competenties rond elektriciteit en zullen het dus heel moeilijk hebben om de noodzakelijke bijscholingen in de garages te volgen, zo zegt Traxio.

Voorlopig is het marktaandeel van elektrische voertuigen nog erg bescheiden, maar het zal de komende jaren waarschijnlijk wel sterk stijgen, door de steeds strengere milieunormen. De garagesector is zich al op die trend aan het voorbereiden en investeert sterk in de opleiding van medewerkers zodat zij hybride en elektrische voertuigen (HEV) veilig kunnen onderhouden en herstellen. Niet alleen zijn de aandrijfsystemen van HEV’s compleet anders dan van een klassieke verbrandingsmotor, ook conventionele auto’s krijgen almaar meer elektronica aan boord. Daarnaast zullen er in toekomst ook meer en meer elektrische fietsen onderhouden en hersteld moeten worden. De nood aan mensen die elektriciteit ‘in de vingers hebben’, is dus groot.

Bottleneck

Het secundair onderwijs is echter een bottleneck, klaagt Traxio. De slaagpercentages tonen sinds 2014 aan dat negen op tien jongeren in hun laatste jaar secundair onderwijs te weinig kaas gegeten hebben van elektriciteit en elektronica. Auto-elektriciteit is een behoorlijk abstract gegeven, maar toch scoren de jongeren in systemen van alternerend leren (zoals bijvoorbeeld duaal leren) aanzienlijk beter. Dat komt vooral omdat de aansluiting tussen theorie en praktijk zo beter gegarandeerd wordt.

Volgens Steve Hermans, leraar Autotechnologie aan het VTI in Leuven, is het vooral een gebrek aan tijd en een overvol curriculum die het lastig maken om in de school veel met elektrische voertuigen bezig te zijn. “We hebben maar een beperkt urenpakket en de overheid legt ons al zoveel leerstof op dat het bijna ondoenbaar is om de elektrische auto in al zijn aspecten te gaan bespreken”, zegt hij. “Het is zonder elektrische wagens al niet evident om aan alle doelstellingen te kunnen voldoen. Het curriculum aanpassen? Ja, maar dan moeten ze wel realistisch blijven. Men legt in Brussel al die regels op, maar zij beseffen soms niet hoeveel tijd en moeite het kost om daar ook aan te voldoen.”

Je moet daarbij ook niet het paard voor de kar spannen, zegt Hermans. “Ik ben ook niet zeker of het al veel zin heeft om meteen met leerstof over elektrische aandrijving te beginnen. Je moet toch eerst een basis aan technieken en technologieën in je vingers hebben, vooraleer je een elektrische motor gaat openleggen.”

Lees verder...

>

>

>