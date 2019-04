Jobbeurs Limburg: ‘Ideaal om breed aanbod van jobs te ontdekken’

Genk - Jobbeurs Limburg, de jaarlijkse hoogmis van de match tussen vraag en aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt, staat opnieuw voor de deur. Volgende donderdag vallen er maar liefst 1.700 openstaande jobs te ontdekken in C-mine Genk. Van 14 tot 19 uur stellen 50 bedrijven en organisaties hun vacatures voor. De moeite! De Jobbeurs is een initiatief van Jobat.be.

Het aantal mensen dat momenteel werkloos is, zakt (gelukkig) zienderogen. Wie vandaag nog aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staat, weet misschien niet goed waar de opportuniteiten zich bevinden om een leuke job te ontdekken. Om het hen gemakkelijk te maken, bundelen maar liefst 50 belangrijke werkgevers de krachten voor Jobbeurs Limburg. Op 4 april maken zij hun volledige jobaanbod kenbaar bij het grote publiek. Het gaat in totaal om meer dan 1.700 jobs die staan te schreeuwen om ingevuld te worden op de Jobbeurs Limburg.

Er is voor iedereen wat wils: operationele taken, deeltijdse functies, werk in posten, managementposities, fysieke arbeid of pure bureaujobs… noem maar op. En dit in totaal uiteenlopende sectoren, zoals administratie, logistiek, ICT, engineering, gezondheidszorg, retail, enzovoort. Het leidt dus geen twijfel dat iedere werkzoekende op deze beurs een aanbieding zal vinden die bij hem of haar past. Uit de jaarlijkse tevredenheidsenquête blijkt dat de bezoekers van vorige edities bijna altijd een aantal interessante jobs op de beurs hebben ontdekt.

Het zijn niet trouwens niet alleen de actieve werkzoekenden die op Jobbeurs Limburg naar de juiste vacature kunnen speuren. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het ook interessant voor mensen die vandaag al een job hebben. Bedrijven doen er immers alles aan om ‘de witte raaf’ aan te trekken en verhogen daarom de salarissen en andere voordelen. Door af en toe rond te kijken naar wat er elders op de arbeidsmarkt beweegt, kan het zijn dat een betere job zich zomaar ineens aanbiedt. Ook daar is Jobbeurs Limburg een interessant platform voor.

